Çukur'dan ayrılan Barış Arduç'un yeni dizisi Kulüp için sürpriz bir isim daha gündemde!

Netflix Türkiye’nin yeni dizisi ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bir süredir konuşulan ancak henüz oyuncuların netleşmemesi sebebi ile gündemde fazla yer almayan diziyle ilgili çalışmaların hızlandığı görülmekte. Başrol oyuncuları Barış Arduç ve Gökçe Bahadır’ın ardından Salih Bademci’nin de dizide rol alacağı öğrenilmişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın twitter hesabından verdiği kulis bilgisine göre diziyle ilgili olarak Fırat Tanış ile de görüşüldüğü ifade ediliyor. Eğer Fırat Tanış projeyi kabul ederse, ilginç bir tesadüf de yaşanacak. Zira Salih Bademci ve Fırat Tanış, Star TV’nin final yapan dizisi İstanbullu Gelin’de birlikte rol almışlardı.

O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği dizinin kadrosunun oluşmaya başladığı görülürken, dizinin yönetmeninin belli olmasıyla birlikte bir tesadüf daha ortaya çıktı. Diziyi, İstanbullu Gelin’in yönetmeni Zeynep Günay Tan’ın çekeceği öğrenildi.

Dizinin ikinci yönetmeni ise Seren Yüce. Senaryosunu Necati Şahin’in önderliğinde Ayşin Akbulut, Serkan Yörük, Bengü Üçüncü, Rana Denizer kaleme alıyor.