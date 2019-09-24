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Çukur'dan anlamlı sahne! Neslican Tay'ı unutmadılar

Çukur'dan anlamlı sahne! Neslican Tay'ı unutmadılar

Pazartesi günlerinin reyting rekortmeni dizisi Çukur, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Geçtiğimiz günlerde kanserden hayatını kaybeden Neslican Tay'ı unutmayan diziye sosyal medyada övgüler yağdı.

Show TV'nin sevilen dizilerinden Çukur, üçüncü sezon ikinci bölümüyle dün akşam seyirciyle buluştu. Gündemdeki konulara yaptığı ince göndermelerle bilinen dizide, hayatını kaybeden Neslican Tay da unutulmadı.

"NESLİCAN TAY ÇUKUR'A UMUT OLDUN"

Tümörden sol bacağını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay, geçtiğimiz hafta dördüncü kez yakalandığı kanserden dolayı tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti. Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Tay, Çukur dizisinde de unutulmadı. Çukur'un akşam yayınlanan bölümünde boş bir duvara "Gerçek zaferler asla pes etmeyenlerindir. Neslican Tay Çukur'a umut oldun, seni asla unutmayacağız" yazıldı.

"NE HOŞ, NE İNCE BİR DÜŞÜNCE"

Çukur'daki bu anlamlı sahne izleyicilerden tam not aldı. Birçok Twitter kullanıcısı dizideki sahnenin fotoğrafını paylaşarak, 'Yine çok güzel bir farkındalık yarattınız, tebrikler', 'Bu ayrıntı için teşekkürler' ve 'Ne hoş, ne ince bir düşüncedir yine bu' gibi yorumlar yaptı.

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