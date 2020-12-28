28 Aralık 2020 Pazartesi 21:33 | Son Güncelleme:
Çukur'daki bilmecelerin cevabı ne?
Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur'un son bölümünde çeşitli bilmeceler soruldu. Sosyal medyada Çukur'daki bilmecelere cevap arandı.
Çukur son bölümü ile izleyicileri düşündürdü. İzleyicilere sorulan bilmecelere sosyal medyada çeşitli cevaplar arandı. Gelen cevaplarda arasında en fazla öne çıkan 8 ve Sarıyer Mezarlığı oldu.
ÇUKUR'DAKİ BİLMECELERİN CEVAPLARI
Ölüsü deniz kokarın Nehire gönderme olduğu düşünülüyor. Cevap sosyal medyada mezarlık olarak yorumlandı.
Romeo ve juliet iki düşman ailenin kızı, yani tiyatroda (8.tiyatro tahmini) olarak yorumlandı.