Çukur'daki bilmecelerin cevabı ne?

Çukur son bölümü ile izleyicileri düşündürdü. İzleyicilere sorulan bilmecelere sosyal medyada çeşitli cevaplar arandı. Gelen cevaplarda arasında en fazla öne çıkan 8 ve Sarıyer Mezarlığı oldu.

ÇUKUR'DAKİ BİLMECELERİN CEVAPLARI

Ölüsü deniz kokarın Nehire gönderme olduğu düşünülüyor. Cevap sosyal medyada mezarlık olarak yorumlandı.

Romeo ve juliet iki düşman ailenin kızı, yani tiyatroda (8.tiyatro tahmini) olarak yorumlandı.