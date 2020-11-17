Çukur'daki baba-kız ilişkileri aşka dönüşmüştü... Öner Erkan ile Ece Yaşar'dan üzücü haber!

Çukur adlı dizide baba-kızı canlandıran Öner Erkan ve Ece Yaşar'ın aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Dizide Selim karakterini canlandıran Öner Erkan ile, Selim karakterinin kızı Karaca karakterini canlandıran Ece Yaşar, bu iddiayı yalanlamamıştı.

İkili hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Snob Magazin'in haberine göre; Öner Erkan ve Ece Yaşar'ın ilişkilerini sonlandırdığı öne sürüldü.

KISKANÇLIK İLİŞKİYİ BİTİRDİ Mİ?

Öner Erkan'ın Sena adındaki eski kız arkadaşını Instagram'dan takip etmeye başlaması da bu ayrılık iddiasını kuvvetlendirdi. Ece Yaşar'ın, Öner Erkan'ın eski sevgilisinden rahatsız olduğu iddia edildi.