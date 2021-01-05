Çukur'da yaprak dökümü! Üç önemli isim diziye veda etti

Çukur, 4 Aralık pazartesi akşamı 110. bölümü ile ekrana getirildi. Aras Bulut İynemli ve Necip Memili gibi başarılı isimlerin rol aldığı Çukur dizisinde üç önemli isim diziye veda ederek yaprak dökümü yaşattı.

Çukur 110. son bölümde Olga'yı öldüren Seren bu defa da babasının katili olarak suçladığı Süreyya'yı vurdu. Ogeday ve Kulkan'ın annesi Süreyya rolünü canlandıran Filiz Taçbaş diziye veda etti.

Ogeday'ı kaçıran Koçovalılar, Kulkan'ı tuzağa düşürür ve kurtulmak için kendine uzatılan iple yukarı çıkar. Ancak çıktığında abisi Ogeday'ı ağaçta asılmış halde görür. Bu şekilde Ogeday Erdenet karakteri ile izleyici karşısına çıkan Baki Davrak da Çukur'a veda etti.

Yamaç'a bir mektup bırakarak kaçan Nehir, İstanbul'u terk etti. Nehir rolündeki Hazal Subaşı da diziden ayrıldı. Nehir'in veda sahnesi ise geceye damda vuran anlardan oldu.

Hazal Subaşı, sosyal medya hesabından set ekibiyle çekildiği bir kareyi 'Hoşça kalın. Her şey için çok teşekkürler. İyi ki Çukur' notuyla paylaşarak vedasını duyurdu.