Çukur'da Yamaç yuvaya geri dönüyor! Çukur 105. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yamaç Çukur’a geri dönüyor! Show Tv’nin başarılı dizisi Çukur yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan ve Necip Memili’nin paylaştığı dizinin 104. bölümünde Yamaç Çukur’a dönmesinin ardından Selim ile duygusal dakikalar yaşıyor. Erdenet’lere büyük bir rest çeken Yamaç’ın gelecek hamlesi merak ediliyor. Çukur 105. bölüm fragmanı ve 104. bölüm özeti ile ilgili detaylar haberimizde...



ÇUKUR 104. BÖLÜM ÖZETİ

Yamaç’ın eve dönüşüyle duygusal anlar yaşanırken, içlerinden birinin sonunun giderek yaklaştığını kimse fark etmeyecek.

Cengiz Erdenet’e büyük bir rest çeken Yamaç’ın bir sonraki hamlesi heyecanla beklenecek. Cengiz ve Çağatay Yamaç’ı yıldırmak için ellerinden geleni yaparken Yamaç’ın önceden kurduğu bir planla işler bekledikleri gibi gitmeyecek. Çağatay, Yamaç cephesinde kaybederken Cumali’ye karşı mücadelesinde elindeki büyük kozları kullanarak Çukur’a büyük bir tehdit savuracak. Yamaç’ın eve dönüşüyle duygusal anlar yaşanırken, içlerinden birinin sonunun giderek yaklaştığını kimse fark etmeyecek.

ÇUKUR 105. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.