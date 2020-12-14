Çukur'da Selim için intikam vakti! Koçovalılar harekete geçiyor

Televizyon ekranlarının aksiyonu bol dizisi Çukur geçtiğimiz hafta yaşanan ayrılıkla izleyicilerini duygulandırdı. Dizinin sevilen karakteri Selim Koçovalı, Erdenetler tarafından öldürüldü. Öner Erkan tarafından canlandırılan Selim’in ölümü sevenlerini yasa boğarken Yamaç ve arkadaşları Erdenetler’den intikam almak için kollar sıvadı.



KOÇOVALILAR SELİM İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

Çukur’un yeni bölümünde Yamaç intikam için Çağatay Erdenet’in peşine düşüyor ama bu sırada hiç hesaba katmadığı bir şey oluyor. Efsun, Erdenet’ler tarafından kaçırılıyor. Bu sırada diziye “Kulkan Erdenet” karakteriyle katılan Genco Özak harekete geçme hazırlığı yapıyor.

Yamaç’ın Cengiz’in fabrikalarını patlatması intikam için atacağı adımların ilki oluyor. Koçovalılar'ın Selim’in intikamını almak için yapacakları ilk saldırı adeta nefes kesiyor! Efsun’un Erdenetler'in elinde olduğundan habersiz Yamaç, Nehir’in güvenliğini sağlamaya çalışıyor.