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  • Çukur'da Selim için intikam vakti! Koçovalılar harekete geçiyor
14 Aralık 2020 Pazartesi 15:17 | Son Güncelleme:

Çukur'da Selim için intikam vakti! Koçovalılar harekete geçiyor

Çukur'da Selim için intikam vakti! Koçovalılar harekete geçiyor

Show Tv'nin fenomen dizisi Çukur'da geçtiğimiz hafta büyük bir ayrılık yaşandı. Dizinin başrol oyuncularından Öner Erkan canlandırdığı “Selim Koçovalı” karakterinin ölmesi nedeniyle diziye veda etti. Öner Erkan'ın ayrılığı dizinin hayranlarını üzerken Selim'in ölmesi ise tüm Çukur'u yasa boğdu. Dizinin yeni bölümünde Yamaç, Selim'in intikamını almak için Cengiz Koçovalı ile ilgili planlar yapıyor.

Televizyon ekranlarının aksiyonu bol dizisi Çukur geçtiğimiz hafta yaşanan ayrılıkla izleyicilerini duygulandırdı. Dizinin sevilen karakteri Selim Koçovalı, Erdenetler tarafından öldürüldü. Öner Erkan tarafından canlandırılan Selim’in ölümü sevenlerini yasa boğarken Yamaç ve arkadaşları Erdenetler’den intikam almak için kollar sıvadı.

KOÇOVALILAR SELİM İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

Çukur’un yeni bölümünde Yamaç intikam için Çağatay Erdenet’in peşine düşüyor ama bu sırada hiç hesaba katmadığı bir şey oluyor. Efsun, Erdenet’ler tarafından kaçırılıyor. Bu sırada diziye “Kulkan Erdenet” karakteriyle katılan Genco Özak harekete geçme hazırlığı yapıyor.

Yamaç’ın Cengiz’in fabrikalarını patlatması intikam için atacağı adımların ilki oluyor. Koçovalılar'ın Selim’in intikamını almak için yapacakları ilk saldırı adeta nefes kesiyor! Efsun’un Erdenetler'in elinde olduğundan habersiz Yamaç, Nehir’in güvenliğini sağlamaya çalışıyor. 

Editör: <a href='mailto: eda.cabul@turkmedya.com.tr'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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