Çukur'da ölenler Alev Alev'de dirildi! Gözler Barış Arduç'a çevrildi

Show Tv ekranlarında yayın hayatına başlayacak Alev Alev dizisi oyuncu kadrosunda Çukur dizisinden ayrılan birçok ismin yer alması dikkatlerden kaçmadı. Çukur’da ölen karakterler adeta Alev Alev’de dirildi. Dizide rol alan Dilan Çiçek Deniz, Berkay Ateş ve Cihangir Ceyhan Alev dizisi oyuncu kadrosunda dahil edildi.



Çukur’un 12 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanan 99. bölümünde Barış Arduç tarafından canlandırılan Arık Böke Erdenet karakteri öldü. Henüz hangi projede yer alacağı bilinmeyen Arduç’un Alev Alev dizisinde oynayıp oynamayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Alev Alev dizisinde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan başrollerde oynayacak.