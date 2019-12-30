Çukur'da Nejat İşler Sürprizi! Nejat İşler kimdir, nereli? Nejat İşler hastalığı neydi?

Nejat İşler aslen nereli, kaç yaşında? soruları yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Pazartesi akşamları Show Tv ekranlarında yayınlanan Çukur dizisine sürpriz oyuncu transferi! Ünlü oyuncu Nejat İşler Çukur dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Diziye Çağatay Erdenet karakteri ile dahil olan İşler, dizide dengeleri değiştireceğe benziyor. İzleyiciler de ‘Çukur’un Çağatay Erdenet’i Nejat İşler kimdir? sorusunu aratmaya başladı. İşte ünlü oyuncunun hayatı…

NEJAT İŞLER KİMDİR, NERELİ?

Nejat İşler, 28 Şubat 1972 yılında İstanbul'un Eyüp ilçesinde dünyaya geldi. Feshane işçilerinden birinin torunu olan Nejat İşler, ilkokuldan sonra eğitimine Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde devam etti. Ortamına alışamadığı yeni okulunda popüler olmak ve derslerinden kaçmak için okulun tiyatro koluna girdi. Kısa zamanda popüler olan Nejat İşler derslerini de boşluyordu. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye giremeyince, para kazanmak için çay partileri düzenlemeye başladı. Nejat'ın işleri umduğu gibi gitmeyince borca girdi. Borçlarını kapatabilmek için Mahmutpaşa'dan t-shirt alıp Teşvikiye'de bu t-shirtleri satma kararı aldı. Kış aylarında ise t-shirt yerine kitap, dergi ve plak sattı.

İki sene sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf bölümünü kazanan Nejat İşler iki yıllık olan bölümden askerlik için iyi olmadığını düşünerek vazgeçti.

On yıl kadar satış işleriyle uğraştıktan sonra Taksim'de dolaştığı (27 Mart Dünta Tiyatrolar Günü) birgün, bir tiyatro sahnesinde bedava gösterimde olan"Danton'un Ölümü" adlı eseri seyretti. "Ben niye bu işi yapmıyorum?" diye düşünen Nejat İşler, dayısının yanına gittiği Eskişehir'de konservatuar sınavına gitmeye karar verdi ve kazandı. İstanbul'a döndüğünde, ilanını gördüğü Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Bölümüne 1991 yılında başladı. 1995 yılında Mimar Sinan Üniversitesinin devlet konservatuar bölümünden mezun olana kadar devlet tiyatrosunda ve televizyon dizilerinde rol aldı.

1995 yılında mezun olduktan sonra iki arkadaşıyla birlikte "Kahramanlar ve Soytarılar Tiyatrosu"nu kurdu. Tiyatronun kurulmasından sonra kendi oyunları için hikayeler yazmaya başladı. "Belki hiç okumayan biri de yazabilir bunları, benim yazı yazmamın nedeni yazmak değil, sadece oynayalım diye yazıyorum." dediği, "Tuhaf Şehir Hikayeleri", "Biz Zavallı Erkekler" ve "Yalnızlık Benim Gizli Sevgilim" adlı üç kitap yazdı.

41.Antalya Altın Portakal Ödülleri için Erkek Oyuncu dalında aday olarak gösterildi. Her fırsatta amacının başrol oynayıp şöhret olmak olmadığını belirten İşler, tek arzusunun yaptığı işi elinden geldiğinin en iyisi olarak yapmak olduğunu, tiyatro yaparken ölmek istediğini dile getirdi.

1994 yılında rol aldığı ilk televizyon dizisi olan Gurur'dan sonra, Deli Yürek,Şehnaz Tango, Nasıl Evde Kaldım, Dedem, Gofret ve Ben, Aşk ve Gurur,Şeytan Ayrıntıda Gizlidir dizilerinde oynadı. 1999'da ilk sinema filmi Eylül Fırtınası'nda rol aldı. Mustafa Hakkında Herşey ve Anlat İstanbul filmleri ile sinema oyunculuğuna devam etti.

2006 yılında "Çalıntı Gözler", "Yaşamın Kıyısında" ve "İki Süper Film Birden",2007 yılında ise "Barda" ve "Yumurta" gibi filmlerde rol aldı. 2007 yılının en popüler dizilerinden biri olan "Bıçak Sırtı" adlı televizyon dizisinde Fikret Kuşkanve Mehmet Günsür ile birlikte rol aldı.

Bundan sonra Bodrum'da yaşayacağı, dizi oyunculuğunu bıraktığını belirten ve Bodrum Gümüşlük'te Tezgah isimli bir saraf dükkanı olan Nejat İşler, 1 Temmuz 2015 tarihinde de 140 çocuğun eğitim alacağı futbol okulu açtı.

NEJAT İŞLER HASTALIĞI NEYDİ?

Nejat İşler, 17 Ocak 2014 tarihinde aniden rahatsızlandı, kaldırıldığı Hastanede septik şok tanısıyla tedavi altına alındı, 26 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavisinin ardından normal odaya geçti. Nisan 2014 'ün ilk haftasında taburcu oldu.