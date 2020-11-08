Çukur'da gözler yaşlı! Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil diziden ayrıldı!

Çukur dizisi 100 bölümü aşan yapımlar arasına önceki hafta katıldı… Büyük bir başarı kazanan dizi, 4 sezondur ekranda ve son haftalarda birincilikler alarak da geçen sezonki başarısını devam ettiriiyor. Çukur’un sağlam bir hikayesi ve çok güçlü bir oyuncu kadrosu bulunuyor. Temmuz ayında oğlu Marsel’i kucağına alan Erkan Kolçak Köstendil’in yapıma veda edeceği ile ilgili iddialar, senaryo ile de örtüşmeye başlayınca daha büyük anlam kazandı.

Çukur 101.bölümde Yamaç’ın Afganistan’a gönderdiği Vartolu Sadettin’in ne zaman döneceği bilinmiyor. İşte bu ayrılık adımları sosyal medyada isyana yol açtı… Köstendil’in yapımdan ayrılmasını istemeyen izleyiciler, mesaj üstüne mesaj yazıyor.

Dizinin 102. bölüm fragmanına bırakılan yorumlar, izleyicinin yüreğindeki yaranın derinliğini de anlatmaya yetiyor. 9 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanacak olan Çukur dizisinin 102. bölüm fragmanında Vartolu’yu arayan izleyicilerin, gözü yaşlı…

Bu ayrılığın kısa süreli olmasını isteyen izleyiciler, Vartolu’nun mutlaka döneceğine de emin.

İşte Çukur hayranlarının Vartolu Sadettin için yazdıkları yorumlar:

“Vartolu kurban olduğum neredesin çık gel, Medet’e işkence yapıyorlar…”

“Vartolu Sadettin geri dönecek…”

“Vartolu Sadettin her zaman bir yolunu bulur.”

“Bir an önce dön Vartolum, sensiz bu dizi çekilmez.”

“Vartolu’yu şimdiden özledim.!

“Vartolu’nun dönüşü efsane olacak.”

“Çaresizce Vartolu arıyor bu gözler..”



