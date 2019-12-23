Çukur'da flaş gelişme! Mahsun karakterini canlandıran Berkay Ateş diziye geri dönüyor
Geçen sezon Mahsun karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Berkay Ateş, yeniden Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Geçtiğimiz sezon "Çukur" dizisinde "Mahsun" karakterine hayat veren oyuncu Berkay Ateş’in yeniden diziye döndüğüne yönelik sosyal medyada yer alan iddialar gerçek oluyor. TV100’ün haberine göre; Berkay Ateş'i, dizinin yeni bölümlerinde tekrar ekranlarda göreceğiz.
"Çukur" izleyicilerinin heyecanını artıran bu gelişme dizinin takipçileri tarafından sevinçle karşılandı.