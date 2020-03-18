Çukur'da flaş ayrılık! O fenomen isim veda etti

Çukur dizisine 82. bölümde Çağatay Erdenet rolüyle bomba gibi bir giriş yapan Nejat İşler, diziye veda etti. Çukur'da Yamaç ve Koçovalı ailesinin en büyük düşmanı olan Çağatay Erdener karakteri son bölümde polis tarafından yakalandı. Yamaç'ın polisle yaptığı iş birliği sonucunda kirli işleri ortaya çıkan Çağatay cezaevine girdi. Çağatay'ın yerine ise Barış Arduç'un canlandırdığı Arık Böke Erdenet karakteri geldi.

NEJAT İŞLER'DEN ÇUKUR'A VEDA PAYLAŞIMI

Çukur'a veda eden Nejat İşler, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Oyuncular ve set ekibiyle çekilen fotoğrafını paylaşan Nejat İşler, "Her şey için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle... " notunu yazdı.