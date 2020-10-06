Çukur'da beklenmedik veda! Efsun babaannesi Makbule'yi öldürdü

Show Tv'nin sevilen ve ilgi ile takip edilen dizisi Çukur'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Çukur'da Yamaç'ı öldürme planı yapan Makbule'yi torunu Efsun öldürdü. Çukur'da Makbule karakterine hayat veren ünlü oyuncu Meral Çetinkaya ise diziden ayrılmış oldu. Çukur'un Twitter hesabından ise "Sevenlerin arasına girmeseydin iyiydi… Elveda Makbule" paylaşımı geldi.

Damla Sönmez’in canlandırdığı Efsun karakteri tarafından vurularak öldürülen Makbule, Çukur dizisine veda eden birçok ismin arasına katılmış oldu. Dizide az kalan oyuncu, yine de etkili performansı ile ustalığını sergiledi.

Dizinin sosyal medya hesabından da ünlü oyuncuya veda mesajı yayınlandı. Mesajda şöyle yazıyordu: Sevenlerin arasına girmeseydin iyiydi. Elveda Makbule…