Çukur'a Kemal karakteri veda etti, o bomba isimler geliyor!

Show Tv ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde Kemal karakterini canlandıran Uğur Yıldıran'ın, Azer'in kurşunlarıyla hayatını kaybetmesinin ardından diziye iki yeni karakter birden giriş yapacak.

Koçovalı ailesinden Vartolu Sadettin karakterini canlandıran Erkan Kolçak Köstendil'in babasının katili olduğunu sandığı Ziya'nın peşine düşmek için Almanya Berlin'e gidiyor. Yanında Medet ile yolculuk yapan Vartolu'yu burada sürpriz olaylar bekliyor.

Dizinin Almanya çekimlerinde iki yeni oyuncu birden kadroya dahil oluyor. Nazmi Kırık Yunus karakteriyle Vartolu ile yakınlaşırken, bir çocuk kaçırma olayı nedeniyle Alman oyuncu Folke Paulsen, Hans Zimmerman olarak diziye katılacak.

Nazmi Kırık'ın Almanya'da gerçekleşecek çekimlerin ardından Vartolu ile birlikte Türkiye'ye dönerek ailenin içine katılacağı gelen bilgiler arasında.

Öte yandan dizide kaçırılan çocuk rolünü ise Uluç Ata Tansoy oynayacak.