Çukur'a eski oyuncu geri dönüyor, bir yeni oyuncu dahil oluyor. Show Tv'nin büyük bir ilgi ile izlenen ve takip edilen dizisi Çukur'a transferler bitmiyor. Sinan Öztürk'ün yönettiği dizinin eski oyuncularından Muhammed Cangören "Reşit" karakteriyle ekibe yeniden katılıyor. Ayrıca başarılı oyuncu Eser Karabil de İskandar rolüyle Çukur'a dahil olacak.

MUHAMMED CANGÖREN KİMDİR?

Usta oyuncu, 1951 yılında Afganistan'da dünyaya geldi. Ortaokulda tiyatroya, 1969 yılında da Afganistan televizyonlarında çalışmaya başladı. 25-30 civarında televizyon filmi bulunan Cangören, 1982 yılında Türkiye'ye geldi ve önce çocuk tiyatroları yaptı. Ardından İkinci Bahar dizisinde rol alarak dizi serüvenini başladı.

Cangören, Kurtlar Vadisi'nde Abuzer Kömürcü karakteri ile halkın beğenisini topladı. En çok "Kurtlar Vadisi"ndeki rolü ile bilinen oyuncu, 2009 yılındaki "Deli Deli Olma" isimli filmde, "Allahyar" karakterini canlandırdı. 2010 yılı, Osman Sınav yapımı Sakarya Fırat dizisinde Sıtkı Seyitoğlu'na can verdi.

Muhammed Cangören, 30 Kasım 2012'de vizyona giren Ben Affleck 'in yönetmen ve oyuncu olarak yer aldığı Argo filminde İranlı bir esnafı canlandırdı.

ESER KARABİL KİMDİR?

15 Ekim 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül GSF'de oyunculuk eğitimi aldı. İlk kamera deneyimini 2007 yılında "Kaybedenler" isimli sinema filmiyle yaşadı.

2013 yılında Karagül dizisinde rol alan Eser Karabil, Muhteşem Yüzyıl ile Fazilet Hanım ve Kızları dizilerinde de aldı. Başarılı oyuncu son olarak TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Diriliş Ertuğrul'un kadrosunda yer almıştı.