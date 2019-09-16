Çukur yeni sezon ne zaman başlıyor? Çukur bu akşam var mı? 16 Eylül Show TV yayın akışı

Çukur izleyicileri heyecanla yeni sezonu bekliyorlar. Çukur bugün var mı, ne zaman başlıyor? Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyor. Eylül ayının gelmesi ile beraber sezon finali yapan dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu haline geldi. 16 Eylül Show TV yayın akışı ile beraber merak edilen sorusu yanıt buldu. İşte Çukur yeni sezon tarihi ve merak edilenler…

ÇUKUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çukur'un yeni sezon tarihi açıklandı. Dizi 16 Eylül'de yayına başlayacak.

16 EYLÜL SHOW TV YAYIN AKIŞI

16 Eylül Pazartesi 20.00'da Çukur dizisi yeni bölümü ile ekrana gelecek. 00.15'te ise Aşk Ağlatır dizisinin tekrarı yayınalnacak.

ÇUKUR YENİ SEZON OYUNCULARI

DAMLA SÖNMEZ (EFSUN)

Çukur dizisinde Baykal'ın kızı Efsun karakterine hayat verecek. Güzel oyuncu uzun süre ara verdiği ekran macerasına reyting rekortmeni bir dizi ile devam edecek. 32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz Şubat ayında vizyona giren Sibel filmindeki performansıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.

1987 İstanbul doğumlu olan Damla Sönmez artık 32 yaşındadır. Çerkes güzeli bir oyuncu olan Damla Sönmez Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman bölümü mezunudur; ancak yeteneğinin kemanda değil oyunculukta olduğunu keşfeden Damla Sönmez Yeditepe Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi almıştır. İlk olarak 2004 yılında daha 17 yaşında Camdan Pabuçlar dizisi ile ekrana çıkan Damla Sönmez 2008 yılında Emret Komutanım dizisi ile büyük bir çıkış yakalamıştır.

HAZAL SUBAŞI (NEHİR)

1996 da İzmir hayata gözlerini açan güzel oyuncu Hazal Subaşı şuanda 23 yaşındadır. İlk olarak Elidor Miss Turkey 2016 da finalist olması ile tanınmıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık okuyan Hazal Subaşı'nın tek hedefi oyuncu olmaktı zira tiyatroya yeteneği vardı ve düzgün fiziği ve temiz yüzü ile erkeklerin çok beğendiği bir kızdı. İlk olarak Adını Sen Koy dizisi seçmelerine katılan Hazal Subaşı bu seçmeler ile hayatının değişeceğinin farkında değildir. Adını Sen Koy ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hazal Subaşı Bir Umut Yeter dizisinde kadın başrol olarak yer almış ama dizi tutmamıştır. Hazal Subaşı son olarak Trt1'in Halka dizisi kadrosunda yer almış ama bir kez daha başarıyı yakalayamamıştır.