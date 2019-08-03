Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak? Çukur yeni bölüm tarihi belli mi?

Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen dizisi Çukur yeni bölümler ne zaman başlayacak merak ediliyor. Sena karakterini canlandıran oyuncu Dilan Çiçek Deniz Çukur’dan ayrılmıştı. Çukur yeni sezonda sürpsiz isimler kadroya dahil oluyor. Ayça Ayşin Turan, Mero, Sinem Kobal diziye dahil olması konululan isimler arasında. Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak? diye araştıramlar için yanıtı haberimizde yer alıyor..

ÇUKUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sevilen dizi Çukur’un eylül ayında başlaması bekleniyor.Çukur'un 2. sezonu 17 Eylül 2018 tarihinde başlamıştı.

ÇUKUR OYUNCULARI ARASINDA SÜRPRİZ İSİM!

Hakan: Muhafız' dizisinde Leyla karakteriyle karşımıza çıkan güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, sezonun ilgiyle izlenen 'Çukur' dizisine dahil olacak.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Erkan Kolçak Köstendil'in rol aldığı yapımın yeni bölümlerinde oynayacak olan Ayça Ayşin Turan, dizinin finale yakın bölümünde ölümüyle herkesi üzen Sena karakterinin yerine geçecek.

MERO ÇUKUR'A MI GELİYOR?

Yapımcının dizinin müzikleri için son dönemlerde çıkış yakalayan Mero isimli Türk asıllı Alman rap şarkıcı ile anlaştığı, iddialar arasında bulunuyor.

Konuyla ilgili dizinin yapımcı kanadından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ÇUKUR SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Koçovalılar arka arkaya yaşadıkları acı kayıpların ardından Akın Koçovalı’nın hapishaneden çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşadı. Ancak Akın’ın aileye gelişi beraberinde pek çok soru işaretini de yarattı.

Azer ve Timsah’la işbirliği yapan Yücel, Koçovalıları yok etmek için elinden geleni yaparken Yamaç, sürpriz planıyla Yücel’e karşı bir adım önde oldu. Çukur’un, İstanbul’un her bir köşesine yayılacağı bölümde görülen yeni bir siyah zarf ise tansiyonu yükseltti.

Bölümün finalinde yaşanan sürpriz gelişmeler ‘Çukur’u, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir döneme sürükledi. Geçtiğimiz sezon finalinde herkesin terk etmek zorunda kaldığı Çukur’da bu sefer kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği ise büyük merak uyandırdı.