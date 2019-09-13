Çukur yeni sezon fragmanı yayında! Çukur 3. sezon ne zaman başlayacak?

“Çukur ne zaman başlayacak?” sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Çukur yeni sezon fragmanı ve ilk sahne yayınlandı. Yayınlanan ilk sahnede Cumali “Uyumayın kalkın! İdris Koçovalı ölmüş, siz niye yaşıyorsunuz? Benim babama kalmayan dünya size kalır mı? İdris’in oğulları babanızı aldılar burada mısınız?” diye haykırıyor. Herkes gözyaşlarına boğuluyor. Dizinin fragmanında Damla Sönmez'in de diziye dahil olduğu görülüyor. Sönmez, Baykal'ın kızı Efsun karakterine hayat verecek.

ÇUKUR YENİ SEZONDAN İLK SAHNE YAYINDA!

Çukur 3. Sezon 1. Bölüm ilk sahne tüyleri adeta diken diken etti.

Cumali “Uyumayın kalkın! İdris Koçovalı ölmüş, siz niye yaşıyorsunuz? Benim babama kalmayan dünya size kalır mı? İdris’in oğulları babanızı aldılar burada mısınız?” diye haykırıyor. Herkes gözyaşlarına boğuluyor. Vartolu, “Size kamusal alanda yere tükürülmeyeceğini hayvanat bahçesinde hiç mi öğretmediler? Yere kim tükürdüyse kuruyana kadar onu temizlesin aksi takdirde bizzat ben yalatırım!” diyor.

ÇUKUR YENİ SEZONDAN İLK SAHNE İÇİN TIKLAYINIZ

ÇUKUR 3. SEZON FRAGMANI YAYINDA

Çukur yeni sezon fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni sezon fragmanında Damla Sönmez’in diziye dahil olduğu görülüyor. Nefes kesen fragman Yücel’in “Sen babanı öldürmek zorunda kaldın mı hiç? İnsan aklı böyle bir acıyı kaldıramıyormuş meğerse?” sözleri ile başlıyor. Yamaç’ın İdris Koçovalı’yı vurduğu anlar herkesi adeta şoka uğrattı.

ÇUKUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çukur'un yeni sezon tarihi açıklandı. Dizi 16 Eylül'de yayına başlayacak.

EFSUN KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Çukur dizisinde Baykal'ın kızı Efsun karakterine hayat verecek. Güzel oyuncu uzun süre ara verdiği ekran macerasına reyting rekortmeni bir dizi ile devam edecek. 32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz Şubat ayında vizyona giren Sibel filmindeki performansıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.