Çukur yeni bölümde Sinan Engin sürprizi!

Çukur yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Dizide sürpriz gelişmeler ardı ardına yaşanırken, ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin'in de konuk olarak dahil oluyor.

Kahraman Koçovalı’nın umutla ilgili sözlerinin ekrana geldiği tanıtımda Emmi’nin karşısına çıkan Yamaç heyecanı yükseltiyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cumali’yi büyük bir çıkmaza sokan Çağatay, Cengiz ve Ogeday’a büyük bir darbe indirmek üzereyken Yamaç’ın oyununa gelecek.

Yamaç ve Cumali, İdris’in ölümü üzerine ilk defa gerçek bir yüzleşme yaşayacak. Yamaç, Cumali’nin Çağatay’a kaptırdığı tapuları öğrendiğinde harekete geçip sürpriz bir isimle iş birliği yapacak.

Büyük bir kararın eşiğinde olan Selim, tüm dengeleri değiştirecek bir yola girmek üzereyken herkesi şok edecek bir sürprizle karşılaşacak.