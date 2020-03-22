Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Çukur 23 Mart yeni bölüm var mı? Çukur yeni bölüm ile ilgili detaylar haberimizde…

Türkiye’de corona virüs tedbirleri kapsamında dizi setlerinden de önlemler gelmeye başladı. Çukur dizisi de bu önlemleri alanlardan; yoğun geçen set döneminde oyuncular korona virüs salgını nedeniyle tedirgin olduklarını dile getirdi. Dizinin yapımcısı Ay Yapım, oyuncuların talebi üzerine çekimleri durdurma kararı aldı. 23 Mart Pazartesi yeni bölümün olup olmayacağı ise merak ediliyor. Ara ne kadar sürecek, Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur’un 23 Mart Pazartesi yayınlanması beklenen 26. Bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Edinilen bilgiye göre birçok dizi gibi Çukur’da da set çalışanları ve oyuncuların hastalığa yakalanmasını önlemek ve tedbir almak amacıyla bir süre ara verecek. 1 hafta kadar sürecek olan aradan sonra dizinin kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

ÇUKUR 92. BÖLÜM (SON BÖLÜM) İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

ÇUKUR 23 MART YENİ BÖLÜM VAR MI?

Çukur 23 Mart Pazartesi günü yeni bölüm yayınlamayacak.

Konuyla ilgili güncel bir açıklama gelmesi durumunda, ilgili bilgiler haberimiz içerisine eklenecektir.