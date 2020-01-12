Çukur yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı? Çukur 83. yeni bölüm fragmanı yayında!

Çukur izleyicileri heyecanla yeni bölümü bekliyorlar. Çukur 83. yeni bölüm fragmanı heyecanı daha da artırdı. Yeni bölümde Çağatay Erdenet’in oyuna girmesiyle birlikte kartlar yeniden dağıtılıyor. Yamaç’ın Çağatay karşısında ne yapacağı merak konusuyken Yamaç’tan önce davranan Azer herkesi şaşırtıyor. Gizemli Erdenet ailesini en iyi tanıyan Efsun, Çağatay’ın sürpriz ziyaretiyle köşeye sıkışıyor. İşte dizinin yeni bölümü ile ilgili detaylar…

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çukur yeni bölümüyle Pazartesi akşamı 20.00'de Show TV'de ekrana gelecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

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Çukur'un 83. Bölümünde; Çağatay Erdenet’in oyuna girmesiyle birlikte kartlar yeniden dağıtılacak. Yamaç’ın Çağatay karşısında ne yapacağı merak konusuyken Yamaç’tan önce davranan Azer herkesi şaşırtacak. Gizemli Erdenet ailesini en iyi tanıyan Efsun, Çağatay’ın sürpriz ziyaretiyle köşeye sıkışacak. Bir yandan yeni düşmanlarıyla baş etmenin yolunu arayan Koçovalılar bir yandan da Karaca’yı Azer’in evinden almaya çalışan Cumali’yi sakinleştirecek. Karaca’nın Cumali’nin karşısında durduğu anlar nefesleri kesecek. Vartolu’nun Türkiye’ye dönmeye çalışırken tanıştığı bir isim geçmişle ilgili yeni sorular doğuracak.

Uzun bir maceranın sonunda babasının katilini öğrenen Vartolu’nun tepkisi izleyenlere duygu dolu anlar yaşatacak.

ÇUKUR 82. BÖLÜM ÖZETİ

Mahsun’un geri gelmesiyle Yamaç onunla büyük bir yüzleşme yaşayacak. Yamaç’ın hayatını defalarca kurtaran Mahsun’u affedip affetmeyeceği merak konusu olacak. Cumali kendine geldikten sonra karşılaşacağı tehlikede yanında yine Damla’yı bulacak. Vartolu Almanya’daki macerasında sona yaklaşırken peşinde olduğu şeyi sonunda elde edecek. Karaca ve Azer’in kapışmaları izleyenleri ekrana kilitleyecek.

Azer’in eli kolu bağlıyken ipleri eline alan Efsun harekete geçecek. Ancak Koçovalılar, Efsun’un bu adımına cesur bir hamleyle karşılık verecek. Karşısında duran herkesi Çukur’un da yardımıyla sonunda dize getirmeyi başaran Yamaç, bu kez kendini yepyeni bir dünyanın ve daha acımasız bir düşmanın karşısında bulacak.