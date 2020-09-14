Çukur Yamaç ölecek mi? Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli diziden ayrılıyor mu?

Her hafta pazartesi günleri ekrana gelen Çukur dizisinde bu hafta Yamaç vuruluyor. Birkaç yerinden vurulan Yamaç Koçovalı'nın durumunun kritik olması dizinin hayranlarını oldukça üzdü. Aras Bulut İynemli'nin diziden ayrılacağı yönündeki teoriler de ortalıkta dolanıyor.

ÇUKUR YAMAÇ ÖLECEK Mİ?

Çukur'un yeni bölüm fragmanında Yamaç Koçovalı'nın vurulması üzerine durumunun kritikliği üzerinde duruluyor. Vücudunun birkaç yerinden vurulan Yamaç'ın akıbetinin ne olacağı merak ediliyor.

Yamaç'ın ölüp ölmeyeceği konusunda belirsizlik devam ederken, Aras Bulut İynemli'nin diziden ayrılma durumu hakkında da bir açıklama yok.

14 Eylül akşamı yayınlanacak olan bölümde, yaşanan gelişmeler neticesinde Yamaç'ın ölüp ölmeyeceği netleşecektir.





ÇUKUR 94. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'un 7 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan yeni sezonunda; sevdiklerini ve mahallesini korumak için her şeyi yapan Yamaç’ın aylardır kaçtığı kabusla yüz yüze geliyor.

Çukur, en büyük düşmanıyla savaşa girmek üzeredir. Emir’in Erdenetler hakkında yaptığı haber Çukur ve Erdenetler'i bir kez daha karşı karşıya getirecek. Yamaç ve Arık kozlarını birebirde paylaşırken Yamaç, en büyük Erdenet’in dikkatini çekecek. Erdenetler ve Çukur arasındaki savaşta bütün dengeleri değiştirecek kişi olan Cengiz, Yamaç hakkında önemli bir karar verecek. Cengiz’in Yamaç hakkındaki planı büyük merak uyandırırken Arık’ın bir sonraki hamlesi ise Yamaç’ı yüzleşmeye en korktuğu şeyle karşı karşıya getirmek olacak.

Koçovalılar'ın evinde düğün hazırlıkları sürerken Karaca’nın kendi kaderini çizmek için kurduğu gizli planlar Azer dahil herkesin hayatını etkileyecek. Ailesini bir arada tutmak ve mahallesini korumak için her şeyi yapan Yamaç’ın aylardır kaçtığı kabusla yüz yüze geldiği anlar nefesleri kesecek.

ÇUKUR KONUSU NEDİR?

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?