Çukur Yamaç öldü mü? Aras Bulut İynemli Çukur'dan ayrılıyor mu?

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Çukur ekranlara geri döndü. 94. bölümüyle verdiği uzun süreli aranın ardından ekranlara geri dönen Çukur yine izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. İrem Sak’ın dizinin kadrosuna dahil olması sosyal medyada gündem olurken Yamaç’ın vurulma sahnesi herkesi derinden etkiledi. Peki, Çukur Yamaç öldü mü?



ÇUKUR YAMAÇ ÖLDÜ MÜ?

Çukur’un 94. bölümünde Cumali kendisine verilen bilgisayarda babası ile ilgili gerçeği öğreniyor. Babasının Yamaç tarafından öldürüldüğünü öğrenen Cumali kahveyi birbirine katıyor. O sırada Yamaç’ın kahveye gelmesi ise işleri çığırından çıkartıyor. Cumali silahını eline alarak 3 el ateş ediyor ve Yamaç yere yığılıyor. Yamaç’ın akıbeti önümüzdeki bölümlerde belli olacak.

ARAS BULUT İYNEMLİ ÇUKUR’DAN AYRILIYOR MU?

Çukur’un başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli’nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.