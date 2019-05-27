Çukur sezon finali Yücel öldü mü? Çukur son 67. bölüm izleyici karşısında

Çukur izleyicileri her bölümü heyecanla bekliyorlar. Çukur son 67. Bölüm ile sezon finali yapıyor. Heyecanın giderek arttığı dizide Aliço’nun ölümü Yamacı çileden çıkardı. Son bölümde Koçovalı kadınlarının kaçırılmasının ardından Çukur’da işler iyice karıştı. Nefeslerin kesildiği bölüme Yamaç ve Yücel hesaplaşması damga vuruyor. Yamaç, “Benim Senam sana hiçbir şey yapmamıştır. Akşınım sana hiçbir şey yapmamıştı. Aliçom sana hiçbir şey yapmamıştı.” diyor. Ardından, “Gittiğin yerde Baykal’a, Çeto’ya, Mahsun’a beni sor. Benim kim olduğumu çok iyi biliyorlar. Yamaç Koçovalı ben.” Cümlelerini ekliyor. Çukur son bölüm ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

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ÇUKUR SEZON FİNALİNDE NELER OLUYOR?

Koçovalılar arka arkaya yaşadıkları acı kayıpların ardından Akın Koçovalı’nın hapishaneden çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşayacak. Ancak Akın’ın aileye gelişi beraberinde pek çok soru işaretini de yaratacak.

Koçovalılar arka arkaya yaşadıkları acı kayıpların ardından Akın Koçovalı’nın hapishaneden çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşayacak. Ancak Akın’ın aileye gelişi beraberinde pek çok soru işaretini de yaratacak. Azer ve Timsah’la işbirliği yapan Yücel, Koçovalıları yok etmek için elinden geleni yaparken Yamaç, sürpriz planıyla Yücel’e karşı bir adım önde olacak.

Çukur’un, İstanbul’un her bir köşesine yayılacağı bölümde görülen yeni bir siyah zarf ise tansiyonu yükseltecek. Bölümün finalinde yaşanan sürpriz gelişmeler ‘Çukur’u, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir döneme sürükleyecek. Geçtiğimiz sezon finalinde herkesin terk etmek zorunda kaldığı Çukur’da bu sefer kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği ise büyük merak uyandıracak.

Uzun zamandır merakla beklenen Yücel-Yamaç karşılaşmasının nefes kestiği son bölümde öfkesine hakim olamayan Yamaç, Yücel’e hesap soruyor. Yamaç, “Gittiğin yerde Baykal’a, Çeto’ya, Mahsun’a beni sor. Benim kim olduğumu çok iyi biliyorlar. Yamaç Koçovalı ben!” sözleriyle Yücel’in yanından ayrılırken, yükselen alevler heyecanı yükseltiyor.

Ortaya saçılan siyah zarflar ve Koçovalı kadınlarının başlarına dayanan silahlar yeni bir fırtınanın habercisi olurken, öfkesi gözlerinden okunan Akın Koçovalı’nın isyanı dikkat çekiyor. Yamaç’ın, “O Çukur’u İstanbul’da sanıyor ya, İstanbul’un Çukur’da olduğunu öğrenecek!” sözlerinin yankılandığı tanıtımda nefesler tutuluyor.

ÇUKUR ALİÇO ÖLDÜ MÜ?

Salih'in Yamaç'a "Canın yanıyor ama kaybettiklerinin intikamını alırken yenilerini kaybedeceğiz. Sakin ol!" diyerek Aliço'nun fotoğrafını gösterdiği anlar "Aliço öldü mü?" sorusunu akıllara getirdi.

Çukur dizisinde Aliço rolünü oynayan oyuncu Rıza Kocaoğlu, dizideki sahnenin hemen ardından Instagram'dan Aliço karakterinin fotoğrafını paylaşarak el sallayan emoji koydu. Dizide Cumali rolündeki Necip Memilli ise bu fotoğrafa 'Her şey için teşekkürler. Emeğine sağlık' notunu yazdı.

ÇUKUR DİZİSİ KONUSU

İstanbul'un en belalı mahallerinden Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur'u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur'a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur'u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır.