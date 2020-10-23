Çukur pazartesi günü 100. bölümle geliyor! Koçovalılardan hangi isim diziye veda edecek?

Show Tv'nin en beğenilen yapımları arasında yer alan Çukur pazartesi günü 100. bölümle seyirci karşısına çıkacak. Çukur 99. son bölümünde Arık'ın ölümü Erdenet ailesinde şok yaratmıştı. Bunun üzerine Cengiz Erdenet, Yamaç'a abilerin ve yeğenlerinle vedalaş demişti. Peki, Koçovalılardan hangi isim diziye veda edecek? Çukur 100. bölüm ilk sahne sizlerle...

ÇUKUR'DAN 100. BÖLÜME ÖZEL İLK SAHNE YAYINDA!

Çukur 100. bölümüne özel ilk sahneyi yayınladı. Aliço'nun Yamaç'a "Senin suçun değildi!" sözleri üzerine Yamaç ve Aliço'nun yaşadığı duygusal sahne izleyicileri ekrana kilitleyecek gibi görünüyor.

ÇUKUR 100. BÖLÜM İLK SAHNE İÇİN TIKLAYINIZ!

KOÇOVALILARDAN HANGİ İSİM DİZİYE VEDA EDECEK?

Çukur'un 99. son bölümde Yamaç'ı yanına çağıran Cengiz Erdenet, asıl düşmanı bulmuş olmasına rağmen Arık'ı öldürenleri cezasız bırakamayacağını söylemişti.

Ayrıca Cengiz Erdenet, 4. sezon 7. bölümde oğlunun Yamaç'ın abileri tarafından öldürüldüğünü söyleyerek, abileri ve yeğenlerinle vedalaş diyerek onları hedef aldığını belirtmişti.