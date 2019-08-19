Çukur ne zaman başlıyor? Çukur 3. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

“Çukur ne zaman başlıyor?” sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Çukur yeni sezon fragmanı yayında mı? Show TV’nin sevilen dizisi için heyecan giderek artıyor. Sezon finali yapan dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu. Oyuncular arasında Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Perihan Savaş, Ercan Kesal gibi isimlerin yer aldığı dizinin kadrosuna yeni isimlerin de katılacağı konuşuluyor.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:36
Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:36
Çukur ne zaman başlıyor" Çukur 3. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı"

Çukur dizisinin yeni sezonu için heyecan artıyor. Çukur 3. Yeni sezon ne zaman başlayacak? Show TV’nin sevilen dizisi ilk iki sezonu ile çok sevilmişti. Dizide yer alan Koçovalıların yeni sezon maceraları heyecanla bekleniliyor. Oyuncuları arasında Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Perihan Savaş, Ercan Kesal gibi isimlerin bulunduğu sevilen dizinin kadrosuna yeni isimlerin de katılacağı konuşuluyor. Diziden ayrılan Dilan Çiçek Deniz’in yerine yeni bir kadın oyuncunun gelip gelmeyeceği ise merak konusu.

ÇUKUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sevilen dizi Çukur’un eylül ayında başlaması bekleniyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Çukur 3. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

ÇUKUR OYUNCULARI ARASINDA SÜRPRİZ İSİM!

Hakan: Muhafız' dizisinde Leyla karakteriyle karşımıza çıkan güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, sezonun ilgiyle izlenen 'Çukur' dizisine dahil olacak.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Erkan Kolçak Köstendil'in rol aldığı yapımın yeni bölümlerinde oynayacak olan Ayça Ayşin Turan, dizinin finale yakın bölümünde ölümüyle herkesi üzen Sena karakterinin yerine geçecek.

MERO ÇUKUR'A MI GELİYOR?

Yapımcının dizinin müzikleri için son dönemlerde çıkış yakalayan Mero isimli Türk asıllı Alman rap şarkıcı ile anlaştığı, iddialar arasında bulunuyor.

ÇUKUR SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Koçovalılar arka arkaya yaşadıkları acı kayıpların ardından Akın Koçovalı’nın hapishaneden çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşadı. Ancak Akın’ın aileye gelişi beraberinde pek çok soru işaretini de yarattı.

Azer ve Timsah’la işbirliği yapan Yücel, Koçovalıları yok etmek için elinden geleni yaparken Yamaç, sürpriz planıyla Yücel’e karşı bir adım önde oldu. Çukur’un, İstanbul’un her bir köşesine yayılacağı bölümde görülen yeni bir siyah zarf ise tansiyonu yükseltti.

Bölümün finalinde yaşanan sürpriz gelişmeler ‘Çukur’u, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir döneme sürükledi. Geçtiğimiz sezon finalinde herkesin terk etmek zorunda kaldığı Çukur’da bu sefer kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği ise büyük merak uyandırdı.

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