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  3. Çukur yeni bölüm tarihi belli oldu
07 Eylül 2020 Pazartesi 15:39 | Son Güncelleme:

Çukur yeni bölüm tarihi belli oldu

Çukur yeni bölüm tarihi belli oldu

Çukur koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen diziler arasında yer alıyordu.

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur koronavirüs salgını dolayısıyla yeni bölümlerine devam edememişti.

ÇUKUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Konuya ilişkin yapımcıdan resmi bir açıklama gelmedi fakat dizinin 7 Eylül 2020 Pazartesi günü 4. sezon 1. bölümü ile ekranlarda olması bekleniyor.

Dizi yapımcısından resmi bir açıklama geldiğinde güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.

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