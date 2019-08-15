Çukur ne zaman başlayacak? Çukur 3. yeni sezon oyuncuları ve yayın tarihi...

Çukur 3. yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Çukur izleyicileri heyecanla yeni bölümleri bekliyorlar. Ekranların sevilen dizisi her hafta pazartesi günü Show TV’de yayınlanıyordu. Dizinin müzikleri, oyuncu kadrosu ve konusu televizyon izleyicileri tarafından büyük beğeni toplamıştı. Nefes kesen 2. sezon finalinin ardından gözler yeni sezonun başlama tarihine çevrildi. Yeni sezonda Mero’nun müziklerinin Çukur'da yer alacağı dizi ile ilgili konuşulan iddialar arasında yer alıyor.

ÇUKUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sevilen dizi Çukur’un eylül ayında başlaması bekleniyor.

ÇUKUR OYUNCULARI ARASINDA SÜRPRİZ İSİM!

Hakan: Muhafız' dizisinde Leyla karakteriyle karşımıza çıkan güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, sezonun ilgiyle izlenen 'Çukur' dizisine dahil olacak.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Erkan Kolçak Köstendil'in rol aldığı yapımın yeni bölümlerinde oynayacak olan Ayça Ayşin Turan, dizinin finale yakın bölümünde ölümüyle herkesi üzen Sena karakterinin yerine geçecek.

MERO ÇUKUR'A MI GELİYOR?

Yapımcının dizinin müzikleri için son dönemlerde çıkış yakalayan Mero isimli Türk asıllı Alman rap şarkıcı ile anlaştığı, iddialar arasında bulunuyor.

Konuyla ilgili dizinin yapımcı kanadından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ÇUKUR SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Koçovalılar arka arkaya yaşadıkları acı kayıpların ardından Akın Koçovalı’nın hapishaneden çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşadı. Ancak Akın’ın aileye gelişi beraberinde pek çok soru işaretini de yarattı.

Azer ve Timsah’la işbirliği yapan Yücel, Koçovalıları yok etmek için elinden geleni yaparken Yamaç, sürpriz planıyla Yücel’e karşı bir adım önde oldu. Çukur’un, İstanbul’un her bir köşesine yayılacağı bölümde görülen yeni bir siyah zarf ise tansiyonu yükseltti.

Bölümün finalinde yaşanan sürpriz gelişmeler ‘Çukur’u, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir döneme sürükledi. Geçtiğimiz sezon finalinde herkesin terk etmek zorunda kaldığı Çukur’da bu sefer kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği ise büyük merak uyandırdı.