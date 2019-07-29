Çukur ne zaman başlayacak? Çukur 3. yeni sezon oyuncuları arasında sürpriz isim!

Çukur yeni sezon için heyecan giderek artıyor. Çukur izleyicileri 3. Sezonun ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyorlar. Show TV’de ekrana gelen dizinin oyuncuları arasında Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Perihan Savaş, Ercan Kesal gibi isimler bulunuyordu. Dizide sürpriz bir ismin katılacağı açıklandı. İşte Çukur yeni sezon ile ilgili detaylar…

ÇUKUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sevilen dizi Çukur’un eylül ayında başlaması bekleniyor.

ÇUKUR OYUNCULARI ARASINDA SÜRPRİZ İSİM!

Hakan: Muhafız' dizisinde Leyla karakteriyle karşımıza çıkan güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, sezonun ilgiyle izlenen 'Çukur' dizisine dahil olacak.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Erkan Kolçak Köstendil'in rol aldığı yapımın yeni bölümlerinde oynayacak olan Ayça Ayşin Turan, dizinin finale yakın bölümünde ölümüyle herkesi üzen Sena karakterinin yerine geçecek.

MERO ÇUKUR'A MI GELİYOR?

Yapımcının dizinin müzikleri için son dönemlerde çıkış yakalayan Mero isimli Türk asıllı Alman rap şarkıcı ile anlaştığı, iddialar arasında bulunuyor.

Konuyla ilgili dizinin yapımcı kanadından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ÇUKUR SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Koçovalılar arka arkaya yaşadıkları acı kayıpların ardından Akın Koçovalı’nın hapishaneden çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşadı. Ancak Akın’ın aileye gelişi beraberinde pek çok soru işaretini de yarattı.

Azer ve Timsah’la işbirliği yapan Yücel, Koçovalıları yok etmek için elinden geleni yaparken Yamaç, sürpriz planıyla Yücel’e karşı bir adım önde oldu. Çukur’un, İstanbul’un her bir köşesine yayılacağı bölümde görülen yeni bir siyah zarf ise tansiyonu yükseltti.

Bölümün finalinde yaşanan sürpriz gelişmeler ‘Çukur’u, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir döneme sürükledi. Geçtiğimiz sezon finalinde herkesin terk etmek zorunda kaldığı Çukur’da bu sefer kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği ise büyük merak uyandırdı.