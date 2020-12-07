Ay yapım imzalı Çukur dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha dahil oluyor. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Söz" dizisinde canlandırdığı "Kopuk" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Genco Özak, Çukur'a katıldı. Peki, Çukur Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak kaç yaşında, nereli?

ÇUKUR KULKAN ERDENET KİMDİR?

Koçovalı ailesinin hikayesinin anlatıldığı diziye son olarak Genco Özak dahil oldu. Genco Özak dizide Kulkan Erdenet karakterine hayat verecek. Özak, önümüzdeki bölümlerde Yamaç’ın en önemli düşmanlarından biri olarak izleyici karşısına çıkacak.

GENCO ÖZAK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Genco Özak, 22 Kasım 1992 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamlayan Genco Özak, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Kocamın Ailesi dizisi ile yaşamıştır.

Son olarak Star Tv ekranlarında yayınlanan Söz dizisinde Selim Hayroviç karakterine hayat verdi. Genco Özak, 1.84 metre boyunda, 79 kilo ve Akrep burcudur.