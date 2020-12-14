Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur, 4. sezon 15. bölümle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Abisi Selim'in ölümüyle gözünü karartan Yamaç, Çukur'u bir araya topladı. Erdenet ailesinin son üyesi Kulkan da bu akşam ilk kez görünecek. Çukur Kulkan Erdenet kimdir? Çukur Genco Özak nereli, dizileri neler? gibi soruların yanıtları tüm dizi takipçileri tarafından merak konusu oldu...

ÇUKUR KULKAN ERDENET KİMDİR?

Koçovalı ailesinin hikayesinin anlatıldığı diziye son olarak Genco Özak dahil oldu. Genco Özak dizide Kulkan Erdenet karakterine hayat verecek. Özak, önümüzdeki bölümlerde Yamaç’ın en önemli düşmanlarından biri olarak izleyici karşısına çıkacak.

ÇUKUR GENCO ÖZAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Genco Özak, 22 Kasım 1992 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamlayan Genco Özak, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Kocamın Ailesi dizisi ile yaşamıştır.

Son olarak Star Tv ekranlarında yayınlanan Söz dizisinde Selim Hayroviç karakterine hayat verdi. Genco Özak, 1.84 metre boyunda, 79 kilo ve Akrep burcudur.

ÇUKUR 107. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yamaç’ın Cengiz’in fabrikalarını patlatması intikam için atacağı adımların ilki olacak. Uzun süredir Erdenetler ve Koçovalılar arasındaki savaşı uzaktan izleyen Kulkan, harekete geçme fırsatı bulacak. Selim’in intikamını almak için harekete geçen Cumali büyük bir sürprizle karşılaşacak. Efsun’un Erdenetler'in elinde olduğundan habersiz Yamaç, Nehir’in güvenliğini sağlamaya çalışacak. Koçovalılar'ın Selim’in intikamını almak için yapacakları ilk saldırı nefesleri kesecek.

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