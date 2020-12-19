Çukur fırtına gibi esecek! Yamaç'ın Cengiz Erdenet'i bitirme planı fragmana damga vurdu

Aksiyon ve adrenalinin yüksek olduğu Çukur dizisi 108. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Necip Memili’nin rol aldığı Çukur 108. bölüm fragmanı nefes kesti.

‘Nehir ve Efsun, Erdenetler'in elinden kaçabilecek mi?’ soruları yeni bölümde cevabını ararken Yamaç’ın Cengiz Erdenet için hazırladığı plan olay oldu.

ÇUKUR 108. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Koçovalılar ve Erdenetler arasındaki savaşa yeni katılan Kulkan, Çukur'un karşısına hiç beklemedikleri yerlerde çıkarken bir yandan da Nehir ve Efsun'u rehin tutmaya devam edecek. Güçlerini birleştiren Nehir ve Efsun, Erdenetler'in elinden kurtulmak için harekete geçecek. Bir süredir Çukur'u uzaktan takip eden Nedim'in Koçovalılar'dan sürpriz bir isteği olacak. Cengiz Erdenet'i bitirmeye bir adım daha yaklaşan Yamaç, Kulkan'ın hiç beklenmeyen hamlesiyle bir kez daha çok zor bir tercihle karşı karşıya kalacak.

ÇUKUR 107. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kulkan, Yamaç'ı takip ederek evden ayrılmasını bekler ve Nehir'i yakalayarak başına bir poşet geçirerek kaçırır. Nehir'i Erdenetler'in yalısına götüren Cengiz, Nehir'in Yamaç'tan hamile olduğunu öğrenince daha da keyiflenir.

Çukur ekrana getirilen 10. son bölümde Selim'in öldürülmesinin ardından Erdenetler'e karşı saldırıya geçen Yamaç yaptığı planla Cengiz Erdenet'i savunmasız yakalar. Cengiz Erdenet'i yakalayan Yamaç onu kimsenin bulamayacağı bir yere götürür. Çağatay'ın yerini öğrenmeye çalışan Yamaç, Cengiz'in ayakkabılarını ve ceketini aldıktan sonra yanından ayrıldı. Çıplak ayakla dağ başında saatlerce yürüyen ve bir ağaç altında ağlayan Cengiz Erdenet'i ise oğlu Kulkan bularak kurtardı.

Cumali yaptığı araştırmaların ardından Selim'in nasıl öldürüldüğüne dair bir ipucu buldu. Selim ile Cemil'in tanıştığı gazinoya giden Cumali, burada Cemil ile karşılaştı. Cemil, Selim'in öldürülmesinde hiç suçu yokmuş gibi rol yaparken Cumali'ye tuzak kurarak Çağatay Erdenet'e getirmek istedi. Ancak Cemil kazdığı kuyuya düştü.

Cemil, Cumali'yi Çağatay Erdenet'in olduğunu öne sürdüğü depoya getirdi. Cemil Cumali'ye arkasından silah doğrultsa da bunu tahmin eden Cumali önceden önlemini almıştı. Selim'in öldürülmesinden sorumlu olan Cemil'den intikamı ise Akın Koçovalı aldı.