Çukur Efsun kimdir? Damla Sönmez kaç yaşında?

“Çukur dizisi oyuncuları Efsun kimdir?” sorusu merak ediliyor. Damla Sönmez kaç yaşında? Show TV’de yayınlanan dizinin oyuncuları arasında Aras Bulut İynemli, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Perihan Savaş gibi isimler bulunuyor. Yeni sezonda kadroya Damla Sönmez’de dahil oluyor. Güllerin Savaşı dizisinde akıllara kazınan Sönmez ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

ÇUKUR OYUNCULARINDAN DAMLA SÖNMEZ (EFSUN)

Damla Sönmez, Çukur dizisinde Baykal'ın kızı Efsun karakterine hayat verecek. Güzel oyuncu uzun süre ara verdiği ekran macerasına reyting rekortmeni bir dizi ile devam edecek. 32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz Şubat ayında vizyona giren Sibel filmindeki performansıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.

1987 İstanbul doğumlu olan Damla Sönmez artık 32 yaşındadır. Çerkes güzeli bir oyuncu olan Damla Sönmez Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman bölümü mezunudur; ancak yeteneğinin kemanda değil oyunculukta olduğunu keşfeden Damla Sönmez Yeditepe Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi almıştır. İlk olarak 2004 yılında daha 17 yaşında Camdan Pabuçlar dizisi ile ekrana çıkan Damla Sönmez 2008 yılında Emret Komutanım dizisi ile büyük bir çıkış yakalamıştır. Damla Sönmez son dönemde Güllerin Savaşı dizisinde Gülru karakteri ile ismini sadece Türkiye'ye değil yedi cihana duyurmuştur; ancak 2018 ve 2019 da Aşk ve Gurur ve Masum Değiliz dizilerinde başrolde yer alsa da iki dizisi de tutmayınca hayal kırıklığı yaşamıştır.