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  3. Çukur dizisinin yıldızı İrem Altuğ Bodrum'da tatilde!

Çukur dizisinin yıldızı İrem Altuğ Bodrum'da tatilde!

Çukur dizisinin yıldızı İrem Altuğ Bodrum'da tatilde!

"Çukur" dizisinde Ayşe karakterine hayat veren İrem Altuğ, dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı.

Yoğun ve yorucu bir sezonu geride bırakan Altuğ, kız arkadaşlarıyla birlikte rotasını Bodrum'a çevirdi. Güzel oyuncu, önceki gün de Gölköy’deki Kaktüs Otel’in beach’inde görüntülendi.

Su altı kamerasıyla denizde video çekimi yapan oyuncunun keyifli anları dikkat çekti. 'Çukur'un Ayşe'si İrem Altuğ, kız arkadaşlarıyla tatilde!Arkadaşlarıyla denizin ve güneşin keyfini bol bol çıkaran İrem Altuğ'un kiloları ise şaşırttı.

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