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  3. Çukur dizisinin yıldız oyuncusu İlayda: 'Bize hepiniz için değişik ölümler düşünüyorum dedi'

Çukur dizisinin yıldız oyuncusu İlayda: 'Bize hepiniz için değişik ölümler düşünüyorum dedi'

Çukur dizisinin yıldız oyuncusu İlayda: 'Bize hepiniz için değişik ölümler düşünüyorum dedi'

Show TV’nin fenomen dizisi Çukur’a geçtiğimiz haftalarda ölerek veda eden genç oyuncu İlayda Alişan YouTube kanalı ‘Daha Neler’e konuk oldu ve Mustafa Kılıç’ın sorularını cevapladı

Programda dizide canlandırdığı Akşın karakteri için helva kavuran İlayda Alişan, karakterinin ölümü hakkında “Senaristimiz Gökhan Horzum güzel öldürüyor. Baya yaratıcı. Akşın en sonunda dayanamaz ve intihar eder diyordum. Zaten Gökhan Abi bize bir keresinde hepiniz için değişik ölümler düşünüyorum demişti” açıklamasını yaptı.

Yeni bir projesi olduğunu da söyleyen İlayda Alişan üniversitede moda bölümü okuduğunu ve ara verdiği eğitimini tamamlamak istediğini de sözlerine ekledi.

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