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  3. Çukur dizisinin yeni sezonuna sürpriz transfer! Dengeleri değiştirecek
31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:14 | Son Güncelleme:

Çukur dizisinin yeni sezonuna sürpriz transfer! Dengeleri değiştirecek

Çukur dizisinin yeni sezonuna sürpriz transfer! Dengeleri değiştirecek

Ekranların fenomen dizisi Çukur'un yeni sezonuna sürpriz isimler dahil olmaya devam ediyor. Diziye son olarak usta oyuncu Suna Yıldızoğlu katıldı.

4. sezonun çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlayan Çukur ekibine, ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Suna Yıldızoğlu katıldı.

ARIK'IN ANNESİNİ OYNAYACAK

Yeni sezonu şimdiden merakla beklenen Çukur'un oyuncu kadrosu her geçen gün sürpriz bir isimle büyüyor. Bir yandan çekimlere devam eden ekip, bir yandan da uzun bir aradan sonra sette özlem gideriyor. Çukur'un geniş oyuncu kadrosuna son olarak bir süredir televizyon projelerinden uzak olan ünlü isim Suna Yıldızoğlu dahil oldu. Oyuncu, dizide Barış Arduç'un canlandırdığı Arık Böke Erdenet'in annesi Olga karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

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