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  3. Çukur dizisinin 'Vartolu'su tüm gelirini Bursaspor'a bağışladı

Çukur dizisinin 'Vartolu'su tüm gelirini Bursaspor'a bağışladı

Çukur dizisinin 'Vartolu'su tüm gelirini Bursaspor'a bağışladı

Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Bursa´da sergilediği oyununun gelirini mali kriz içerisindeki Bursaspor´a bağışlayarak destek verdi.

Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, "12 Numaralı Adam" adlı tek kişilik oyununu, Bursa Açıkhava Tiyatrosu´nda sergiledi.

Yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleşen tiyatroda Köstendil, sergilediği başarılı performans ile oyun sonunda ayakta alkışlandı.

Bursasporluğu ile bilinen Köstendil´in oyununu; Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, sportif direktör Selçuk Erdoğan ve teknik direktör Yalçın Koşukavak da izledi. Oyunun belli bölümlerinde `Bursaspor´ tezahüratları da seyirciler arasından yükseldi. Oyunun sonunda Başkan Mesut Mestan ve Teknik Direktör Koşukavak tarafından, oyunun tüm gelirlerini Bursaspor Kulübü´ne bağışlayan Köstendil´e plaket ve arkasında ismi yazılı forma hediye edildi.
 

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