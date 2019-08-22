Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz hangi dizide oynayacak?

Dilan Deniz Çiçek'in gelen projeleri değerlendirdiği şimdilerde senaryo okuması yaptığı öğrenildi. Tatiline de devam Dilan Deniz Çiçek gün içerisinde yaşadığı keyifli anları da sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor.

Dilan Deniz Çiçek'in başrol oynayacağı, Show TV ekranlarında yayımlanması kesin gözüyle bakılan 'Patron' dizisi ekran macerası başlamadan bitmiş ünlü oyuncunun hayranları gelen bu haber karşısında büyük şok yaşamıştı.



