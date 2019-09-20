Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7384
  • 6,3201
  • 276.209
  • 100482
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Çukur dizisinin kadrosuna üç usta isim daha dahil oldu

Çukur dizisinin kadrosuna üç usta isim daha dahil oldu

Çukur dizisinin kadrosuna üç usta isim daha dahil oldu

Sezona hızlı bir başlangıç yapan Çukur dizisi, kadrosuna üç usta ismi daha dahil etti.

Show TV’nin Ay Yapım imzalı ‘Çukur’ dizisinin ekibine sürpriz isimler dahil olmaya devam ediyor. Geçen hafta yeni sezon ilk bölümü yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizinin kadrosuna son olarak usta oyuncular Nur Sürer, Meral Çetinkaya ve Salih Kalyon dahil oldu.

Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümünün ilk sahnesinde usta oyuncu Salih Kalyon, Aliço’nun babası olarak izleyicinin karşısına çıkıp herkesi şaşırtmıştı. Nur Sürer’in canlandıracağı Fadik ile Meral Çetinkaya’nın hayat vereceği Makbule karakteri hikayeyi nasıl etkileyeceği merak edilirken, şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

‘Çukur’un üçüncü sezon ikinci bölümü 23 Eylül Pazartesi akşamı Show TV’de ekranlara gelecek.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sosyal medyada birbirlerine girmişlerdi... Şaşırtan hamle!
Merve Özbey evleniyor!
Sosyal medya Taner Ölmez'i konuşuyor!
Çukur'a üç usta isim daha katıldı
Demet Akalın'dan rekortmen diziye tepki
<p>Rus Hava Kuvvetlerine ait uzun menzilli Tu-160 tipi 2 adet bombardıman uçakları Baltık Denizi’nde

F-16´lar, Rus Uçaklarını 7 Saat Boyunca Takip Etti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Karbonatın ilk kez duyacağınız yararları

Osmanlı zamanında illerin isimleri nasıldı?