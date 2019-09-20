Çukur dizisinin kadrosuna üç usta isim daha dahil oldu

Show TV’nin Ay Yapım imzalı ‘Çukur’ dizisinin ekibine sürpriz isimler dahil olmaya devam ediyor. Geçen hafta yeni sezon ilk bölümü yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizinin kadrosuna son olarak usta oyuncular Nur Sürer, Meral Çetinkaya ve Salih Kalyon dahil oldu.

Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümünün ilk sahnesinde usta oyuncu Salih Kalyon, Aliço’nun babası olarak izleyicinin karşısına çıkıp herkesi şaşırtmıştı. Nur Sürer’in canlandıracağı Fadik ile Meral Çetinkaya’nın hayat vereceği Makbule karakteri hikayeyi nasıl etkileyeceği merak edilirken, şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

‘Çukur’un üçüncü sezon ikinci bölümü 23 Eylül Pazartesi akşamı Show TV’de ekranlara gelecek.