Çukur dizisinin Akşın'ı İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini şaşırttı!

İlayda Alişan geçtiğimiz sezonun ses getiren genç oyuncularından biri olmuştu. Çukur dizisine veda ettiği sahne herkesi duygulandırmış, günlerce konuşulmuştu. İlayda Alişan sosyal medya hesabından saç renginde değişiklik yaptığını gösteren bir fotoğraf paylaştı.

İlayda Alişan'ın fotoğrafını kısa sürede binlerce kişi beğendi genç oyuncuya 'Böyle güzellik olur mu, çok güzel olmuşsun' yorumları yapıldı.

İŞTE İLAYDA ALİŞAN'IN YENİ İMAJI







İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul’da doğmuştur. Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nde eğitimini tamamlayan güzel oyuncu küçük yaşlarda oyunculukla tanışmıştır. 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile ekranlara adım atan İlayda Alişan, daha sonra Rüya, Bana Sevmeyi Anlat, Gönül Hırsızı, Benim Adım Gültepe ve Serçe Sarayı dizilerinde rol almıştır.

İlayda Alişan son olarak Show Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Akşın karakterini canlandırmıştır. İlayda Alişan 1.58 metre boyunda, 48 kilodur.

İlayda Alişan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2011 – Bir Çocuk Sevdim (Merve) (TV Dizisi)

2013 – Gönül Hırsızı (TV Dizisi)

2014 – Benim Adım Gültepe (Nurten) (TV Dizisi)

2015 – Serçe Sarayı (Sinem) (TV Dizisi)

2016 – Bana Sevmeyi Anlat (Eylül) (TV Dizisi)

2017-2018 – Çukur (Akşın) (TV Dizisi)