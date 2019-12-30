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  3. Çukur dizisine sürpriz isim! Nejat İşler'i görenler şaştı kaldı

Çukur dizisine sürpriz isim! Nejat İşler'i görenler şaştı kaldı

Çukur dizisine sürpriz isim! Nejat İşler'i görenler şaştı kaldı

Ekranlarında sevilen dizilerinden Çukur'un oyuncu kadrosu günden güne büyümeye devam ediyor. Son olarak diziye Nejat İşler de katıldı. İşler, dizinin yeni bölümlerinde Yamaç'ın baş düşmanı Çağatay olarak izleyici karşısına çıkacak.

Ay Yapım imzalı, Show TV'de ekranlara gelen Çukur’a sürpriz bir isim dahil oldu. Dizinin oyuncu kadrosuna başarılı oyuncu Nejat İşler katıldı. Çukur’un kadrosuna katılan Nejat İşler sürpriz bir karakteri canlandıracak. Başarılı oyuncu güçlü bir ailenin ortanca oğlu Çağatay Erdenet rolüyle hikayeye dahil olacak. Çukur'u yok etmek için harekete geçecek olan Çağatay, Koçovalılarla pek çok kez karşı karşıya gelirken Çukur'da kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak.

YAMAÇ’IN YENİ DÜŞMANI ÇAĞATAY

Çukur’da izleyicilerin karşısına yine “kötü adam” rolü ile çıkacak olan Nejat İşler’in dizideki ismi Çağatay olacak. Yamaç’ın bugüne kadarki en zorlu düşmanı olacak Çağatay’ın nasıl bir karakter olacağı merak uyandırıyor.


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