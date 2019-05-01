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Çukur dizisine flaş transfer!

Çukur dizisine flaş transfer!

Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Çukar'a bir isim daha dahil oldu. Son dönemde Sena karakterini canlandıran Dilan Çiçek Deniz'in cenaze sahnesi ile çok konuşulan diziye yeni kan olarak Cihangir Ceyhan katıldı.

Usta kalem Gökhan Horzum'un yazdığı dizide sezon tatili öncesi heyecan tavan yapıyor. Yeni karakterlerin renk kattığı projenin ekibine son olarak Cihangir Ceyhan da katılacak. 'Sıfır Bir - Bir Zamanlar Adana'da' dizisiyle yıldızı parlayan Ceyhan'ın Çukur'da hangi karakteri canlandıracağı merak konusu olmuştu.

Dizide zaman zaman adı geçen 'Akın Koçovalı' rolünü Cihangir Ceyhan'ın oynayacağı sanılıyordu. Ancak Cihangir Ceyhan'ın Azer karakterine hayat vereceği ve Savaş'ın abisi olarak dizide boy göstereceği öğrenildi. Show TV'nin fenomen dizisi 'Çukur', 27 Mayıs Pazartesi akşamı yine görkemli bir yardım gecesiyle sezon finali yapacak. (Medyatava)

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