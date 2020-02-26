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  3. Çukur dizisine bomba bir transfer daha! Hangi ünlü isim kadroya dahil oldu?

Çukur dizisine bomba bir transfer daha! Hangi ünlü isim kadroya dahil oldu?

Çukur dizisine bomba bir transfer daha! Hangi ünlü isim kadroya dahil oldu"

3 sezondur ekranlarda yer alan ve büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizi Çukur'a yeni bir oyuncu daha katıldı.

Pazartesi günlerinin sevilen dizisi Çukur, ekibini genişletmeye devam ediyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Sinan Öztürk'ün yönettiği, güçlü kalem Gökhan Horzum'un da yazdığı Çukur'un kadrosuna Uğur Aslan katıldı. 4. sezonunda da seyirciyle buluşması planlanan Çukur'da Uğur Aslan "Emir" karakterine hayat verecek. Emir diziye ailesiyle beraber katılacak ve dengeleri değiştirecek.


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