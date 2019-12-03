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Çukur dizisinden Haluk Bilginer'e gönderme

Çukur dizisinden Haluk Bilginer'e gönderme

Büyük bir ilgiyle takip edilen Çukur dizisinde, Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu seçilen Haluk Bilginer unutulmadı. "O benim için bir şahsiyet meselesi" sözleriyle Bilginer'e gönderme yapıldı.

Çukur dizisi son bölümüyle yine nefes kesti. Çukur'da kadınların kaçırılması Koçavalıları devreye soktu. Aksiyon sahnesinin yine bol yaşandığı dizide Haluk Bilginer sürprizi yaşandı.

"O BENİM İÇİN ŞAHSİYET MESELESİ"

Kaçırılan kadınlarını kurtarmak için mahallenin altına üstüne getiren Cumali Yamaç'a seslenerek "O benim için bir şahsiyet meselesi" diyerek Emmy ödülüyle gururlandıran Haluk Bilginer'e gönderme yaptı.

Çukur'un meşhur duvar yazısında da aynı sözün yazılması büyük alkış topladı.


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Çukur dizisinden Haluk Bilginer'e gönderme
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