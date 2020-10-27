Çukur dizisi 100. bölümüyle zirveye oturdu

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur, dün akşam 100 bölümü geride bıraktı. Sürpriz gelişmelerin ve aksiyonun eksik olmadığı, duygusal anların da yaşandığı etkileyici bölüm milyonları ekran başına kilitledi. Çukur Yamaç'a sahip çıktı ve onun yanında durdu. Evinden ve sevdiklerinden uzak kalan Yamaç, Çukur ile yeniden bir araya gelirken, bölümün asıl büyük sürprizi finalde ortaya çıktı.

Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam ekrana gelen 100. bölümünde Cengiz Erdenet'in verdiği görevi Vartolu'nun da yardımıyla gerçekleştiren Yamaç'ı finalde büyük bir sürpriz bekliyordu. Başarılı operasyonun ardından Yamaç'ı yemeğe çağıran Cengiz Erdenet büyük bombayı patlattı; Çağatay Erdenet geri döndü!

ALİÇO'DAN YAMAÇ'A DESTEK

Çukur'dan uzak kalan Yamaç, Aliço'nun desteği ile duygusal anlar yaşadı. Aliço, Yamaç'a suçunun olmadığını söyleyerek sarılırken, bu anlarda Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı.

ÇUKUR YAMAÇ'IN YANINDA

Cengiz Erdenet, Yamaç'ın kendilerine kurduğu tuzağın aynısını düşmanları için kurmasını isteyerek yeni bir görev verdi. Çukur'un kızlarından Fidan'ın şiddet görmesi tüm mahalleyi harekete geçirdi.

Yamaç ve Vartolu, Fidan'ı darp eden kişiyi bulup hesap sordu. Fidan'a yapılanların hesabını soran Yamaç'a, Çukur yeniden sahip çıktı. Mahallesinden uzun süredir uzak kalan Yamaç, Çukur ile yeniden bir araya geldi.

KOÇOVALI AİLESİNDE GERİLİM!

Koçovalı ailesinde ortaya çıkan gerçekler ise gerilimi giderek arttırdı. Karaca'dan, Azer'in ölümü hakkındaki gerçekleri öğrenen Selim evden ayrılırken, Karaca da peşinden giderek babasını yalnız bırakmadı.