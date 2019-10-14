Çukur bugün var mı? Çukur bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman?
“Çukur bugün var mı?” sorusu 14 Ekim Show TV yayın akışı ile yanıt buldu. Çukur bu akşam neden yok? Show TV’nin sevilen dizisi her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyor. Yeni sezon oyuncuları ile daha da renkli hale gelen dizi izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Dizinin yeni sezonunda Yamaç, Çukur’a sahip çıkıp babasının intikamını almak istiyor. İşte dizinin yayın tarihi ile ilgili yapılan açıklamalar…
Çukur izleyicileri her hafta pazartesi akşamını büyük bir heyecanla bekliyorlar. Çukur bu akşam var mı, neden yok? Sevilen dizi her hafta pazartesi akşamları yayınlanıyor. 14 Ekim Show TV yayın akışında dizinin olup olmadığı merak ediliyor. Yeni bölümde Mahalleliyi kahveye toplayan Yamaç’ın Çukur’a geri döndüğünü çok net hissettirdiği heyecan dolu tanıtımda, “Bundan sonra İstanbul Çukur’un olana kadar Çukur yerinde durmayacak. İşte dizinin neden yayın akışında yer almadığı ile ilgili merak edilenler…
ÇUKUR BU AKŞAM VAR MI?
Çukur dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek. 2.45’te tekrar bölümü yayınlanacak.
ÇUKUR NEDEN YOK?
Sevilen dizi milli maç sebebi ile ekrana gelmeyecek. A Milli Takımımız 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile bugün saat TSİ 21.45'te Stade de France'da kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Fransa-Türkiye karşılaşması, TRT 1'den naklen yayınlanacak. Türkiye Fransa maçı canlı izlenebilecek.
ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Dizinin yeni bölümü bir sonraki hafta ekrana gelecek.
İŞTE SHOW TV YAYIN AKIŞI
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Damat Bayıldı
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kibar Feyzo
21:45 Çukur (tekrar)
00:45 Aşk Ağlatır (tekrar)
ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?
Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İlk sahneye aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
ÇUKUR 3. SEZON 5. BÖLÜM İLK SAHNE- TIKLAYINIZ
Mahalleliyi kahveye toplayan Yamaç’ın Çukur’a geri döndüğünü çok net hissettirdiği heyecan dolu tanıtımda, “Bundan sonra İstanbul Çukur’un olana kadar Çukur yerinde durmayacak. İstanbul’un Çukur’da olduğunu herkes öğrenecek. Bu bir savaş ilanıdır!” sözleriyle fırtınanın fitilini ateşlediği anlar dikkat çekiyor.