Çukur 98. bölüm izleme linki! Çukur 99. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show Tv ekranlarında yayınlanan ve 5. sezonuna bomba gibi başlayan Çukur yine heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan ve Necip Memili’nin paylaştığı dizi izleyenleri ekran başına kilitledi. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Çukur’un 98. bölümünde Cumali tüm gücüyle Erdenetler’e saldırıyor. İşte Çukur 98. bölüm özeti ve 99. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...



ÇUKUR 98. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç’ın Cengiz’in adamı olduğunu öğrenen Cumali boş durmayacak ve onu cezalandırmak için Çukur’un bütün gücüyle Erdenetler’e saldıracak.

Kahraman'dan türkü söylemesini isteyen Cumali içinde söyleyemediği duyguları gizler. Kahraman ve Selim Ela Gözlüm türküsünü birlikte söylerken Cumali onlara eşlik etti. Kahraman, Cumali ve Selim'in birlikte türkü söyledikleri sahne izleyenleri duygulandırdı.

ÇUKUR 99. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.