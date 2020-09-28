Çukur 98. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 97. bölümde bu akşam neler olacak?

Sevilen dizi Çukur her hafta pazartesi akşamları Show TV ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Saat 20.00'da yayınlanan dizinin geçen haftaki bölümünde Sultan, Azer'in ellerinde İdris Koçovalı'nın kanının olduğunu söyledi. Çukur 97. bölümde ise Karaca, Ahmet'e hesap soracak. Karaca'nın silah çektiği sahne ise izleyiciyi epey heyecanlandıracak. Çukur 98. bölüm fragmanı bir sonraki hata olacak olaylar hakkında ipucu verecek.

ÇUKUR 98. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur 98. bölümü fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir. Bu akşam ekrana gelecek olan 97. bölüm fragmanı ise şu şekilde;





ÇUKUR 97. BÖLÜMDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Cengiz Erdenet'in Yamaç'a, "Bundan böyle beni de koruyorsun." demesi dikkat çekerken, "Yamaç ve Cengiz neden yan yana?" sorusunu akıllara getiriyor. Vartolu, Yamaç'a hesap sorarken; Yamaç'ın, "Çukur'a bir şey olmasın diye kendimi sattım!" sözleri şaşırtıyor.

Yamaç'ın Erdenetler'in yanına geçtiğini duyan Cumali'nin vereceği tepki merakla beklenirken, aksiyon dolu çatışma sahneleri heyecanı yükseltiyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Çukur 96. bölümde Karaca ve Azer'in düğünü oldu. Sultan, Azer'in ellerinde İdris Koçovalı'nın kanının olduğunu söyleyerek Karaca'yı şok etti. Duyduğu bu acı gerçek karşısında Karaca'nın vereceği karar ise merakla bekleniyor.

ÇUKUR KONUSU NEDİR?

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır.