Çukur 97. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 96. yeni bölüm özeti ve izleme linki

Yeni sezonu ile ekranlara dönen Çukur bu akşam 96. bölümü ile yayınlanacak. Çukur 96. bölümde Karaca'nın vereceği karar merakla beklenecek. Pazartesi akşamları Show TV'de yayınlanan Çukur 97. bölüm fragmanı 4. sezon 4. bölüm hakkında seyirciyi heyecanlandırıyor.

ÇUKUR 97. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur 97. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.





ÇUKUR 96. BÖLÜM ÖZETİ

Çukur 96. bölümde Karaca ve Azer'in düğünü oluyor. Sultan, Azer'in ellerinde İdris Koçovalı'nın kanının olduğunu söyleyerek Karaca'yı şok ediyor. Duyduğu bu acı gerçek karşısında Karaca'nın vereceği karar ise merakla bekleniyor.

Çukur 96. bölümü bu akşam saat 20.00'da Show TV'de olacak. Bölümü canlı izlemek için haberimizin içerisinde yer alan linkten Show TV canlı yayına ulaşabilirsiniz.

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ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Çukur sokakları Yamaç'ın vurulma haberiyle çalkalanırken Koçovalılar'ı bekleyen tek kötü haber bu olmadı. Bütün aile önce Cumali'nin Yamaç'ı vurduğunu öğrendiğinde sonra da Cumali'nin söylediği gerçeklerle bir kez daha sarsıdı. Yamaç'ın vurulmasını bir fırsat olarak değerlendiren Cengiz Erdenet, Arık'la işlerine devam etti ancak bu kez yollarına hiç beklenmedik gizemli biri tarafından taş konuldu.

Yamaç sürpriz bir isim tarafından kaçırılıp iyileştirilirken Cumali Çukur'da yeni bir devir açtığını ilan etti. Koçovalılar yeni haberlere alışmaya çalışırken Karaca kendi kaderini çizmeyi seçti ve Azer'le birlikte hayatlarını değiştirecek bir karar aldılar. Yamaç mahallesinin artık onun mahallesi, evinin artık onun evi olmadığını fak ettiğinde vereceği karar merak konusu oldu.