Çukur 94. bölüm izle! Çukur 95. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show Tv’nin vazgeçilmez dizisi Çukur yeni sezonuyla bu akşam izleyici karşısına çıkıyor! Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan ve Necip Memili’nin paylaştığı Çukur koronavirüs nedeniyle verdiği uzun aranın arından 7 Eylül Pazartesi akşamı 4. sezonuyla ekranlara geri dönüyor. 94. bölümde Erdenet’ler ve mahalle çatışmanın eşiğine geliyor. İşte Çukur 95. yeni bölüm fragmanı ve 94. bölüm özeti...



ÇUKUR 94. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur'un 7 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan yeni sezonunda; sevdiklerini ve mahallesini korumak için her şeyi yapan Yamaç’ın aylardır kaçtığı kabusla yüz yüze geliyor.

Çukur, en büyük düşmanıyla savaşa girmek üzeredir. Emir’in Erdenet’ler hakkında yaptığı haber Çukur ve Erdenet’leri bir kez daha karşı karşıya getirecek. Yamaç ve Arık kozlarını birebirde paylaşırken Yamaç, en büyük Erdenet’in dikkatini çekecek. Erdenetler ve Çukur arasındaki savaşta bütün dengeleri değiştirecek kişi olan Cengiz, Yamaç hakkında önemli bir karar verecek. Cengiz’in Yamaç hakkındaki planı büyük merak uyandırırken Arık’ın bir sonraki hamlesi ise Yamaç’ı yüzleşmeye en korktuğu şeyle karşı karşıya getirmek olacak.

Koçovalıların evinde düğün hazırlıkları sürerken Karaca’nın kendi kaderini çizmek için kurduğu gizli planlar Azer dahil herkesin hayatını etkileyecek. Ailesini bir arada tutmak ve mahallesini korumak için her şeyi yapan Yamaç’ın aylardır kaçtığı kabusla yüz yüze geldiği anlar nefesleri kesecek.

ÇUKUR 95. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ÇUKUR KONUSU NEDİR?

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?